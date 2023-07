Côte de boeuf lafatoise Le Bourg Lafat, 22 juillet 2023, Lafat.

Lafat,Creuse

Participez à la côte de bœuf lafatoise (menu Apéritif, pâté, melon, côte de boeuf/frites, fromage, glace, café). Tarif adulte 20€, 6-12 ans 10€, gratuit pour les moins de 6 ans. A partir de 19h30.

Tél. au 07 49 26 19 36

A partir de 23h bal et buvette, entrée libre.

Le Bourg

Lafat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Take part in the côte de b?uf lafatoise (menu Aperitif, pâté, melon, beef rib/fries, cheese, ice cream, coffee). Price adults 20?, 6-12 years 10?, free for children under 6. From 7.30pm.

Tel. 07 49 26 19 36

From 11pm dance and refreshment bar, free admission

Participe en la côte de bœuf lafatoise (menú Aperitivo, paté, melón, costilla de ternera/patatas fritas, queso, helado, café). Precio adulto: 20 euros, 6-12 años: 10 euros, menores de 6 años gratis. Apertura a las 19.30 h.

Tel. 07 49 26 19 36

A partir de las 23.00 h, baile y refrescos, entrada gratuita

Nehmen Sie an der Côte de b?uf lafatoise teil (Menü: Aperitif, Pastete, Melone, Rindersteak/Pommes frites, Käse, Eis, Kaffee). Preis für Erwachsene 20?, 6-12 Jahre 10?, Kinder unter 6 Jahren gratis. Ab 19:30 Uhr.

Tel. unter 07 49 26 19 36

Ab 23 Uhr Tanz und Getränke, freier Eintritt

