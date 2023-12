Marché de Noël à Lacroix-Barrez Le Bourg Lacroix-Barrez, 1 décembre 2023, Lacroix-Barrez.

Lacroix-Barrez,Aveyron

Venez flâner au marché de Noël, ses stands, ses ateliers, ses boissons chaudes…. Sans oublier la visite du père Noël !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Le Bourg

Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie



Come and stroll through the Christmas market, its stalls, its workshops, its hot drinks…. And don’t forget the visit of Santa Claus!

Ven a pasear por el mercado navideño, sus puestos, talleres, bebidas calientes…. Y no olvide la visita de Papá Noel

Schlendern Sie über den Weihnachtsmarkt mit seinen Ständen, Workshops und heißen Getränken….. Und nicht zu vergessen: der Besuch des Weihnachtsmanns!

Mise à jour le 2023-11-20 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ