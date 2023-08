Soirée moules frites à Lacapelle-Cabanac Le Bourg Lacapelle-Cabanac, 9 septembre 2023, Lacapelle-Cabanac.

Lacapelle-Cabanac,Lot

Le village de Lacapelle-Cabanac vous attend pour une soirée moules frites à la salle des fêtes. La partie boisson sera assurée par le café associatif, la Ressource-Rit. La soirée animée par DJ Paul.

Réservation obligatoire avant le 4 septembre au 06.81.31.08.89. Nombre de places limité.

2023-09-09 19:30:00 fin : 2023-09-09 . 20 EUR.

Le Bourg

Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie



The village of Lacapelle-Cabanac awaits you for an evening of mussels and French fries in the village hall. Drinks will be provided by the Ressource-Rit café. DJ Paul will provide the entertainment.

Reservations required by September 4, on 06.81.31.08.89. Limited number of places

El pueblo de Lacapelle-Cabanac le espera para una velada a base de mejillones y patatas fritas en el salón del pueblo. Las bebidas correrán a cargo del café comunitario La Ressource-Rit. El DJ Paul amenizará la velada.

Las reservas deben hacerse antes del 4 de septiembre llamando al 06.81.31.08.89. Plazas limitadas

Das Dorf Lacapelle-Cabanac erwartet Sie zu einem Abend mit Muscheln und Pommes frites im Festsaal. Der Getränketeil wird vom Café associatif, la Ressource-Rit, übernommen. Der Abend wird von DJ Paul moderiert.

Reservierungen sind vor dem 4. September unter 06.81.31.08.89 erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen

Mise à jour le 2023-08-23 par OT CVL Vignoble