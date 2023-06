Vide-greniers à Laburgade Le bourg Laburgade, 20 août 2023, Laburgade.

Laburgade,Lot

Manifestation organisée dans le cadre des 3 jours de fête du village. Les bénéfices seront reversés à la recherche contre le cancer..

2023-08-20 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-20 17:00:00. EUR.

Le bourg

Laburgade 46230 Lot Occitanie



Event organized as part of the 3-day village festival. Profits will be donated to cancer research.

Evento organizado en el marco de la Fiesta Mayor de 3 días. Los beneficios se donarán a la investigación contra el cáncer.

Veranstaltung, die im Rahmen des dreitägigen Dorffestes organisiert wird. Die Einnahmen kommen der Krebsforschung zugute.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT CVL Lalbenque – Limogne