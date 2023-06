Visite guidée du village de La Roque Gageac Le bourg La Roque-Gageac, 12 juin 2023, La Roque-Gageac.

La Roque-Gageac,Dordogne

A la découverte d’un des Plus Beaux Villages de France.

Ancienne possession des Evêques de sarlat, La Roque Gageac était entièrement fortifié avec son fort troglodytique, son château, dont on peut encore voir quelques vestiges, ses ruelles étroites.

Une activité fluviale très importante et une certaine douceur de vivre ont fait du village un des lieux de villégiature les plus courus de la région.

Durée : 1H

Renseignements à l’Office de Tourisme de Sarlat Périgord Noir.

Départ de l’Office de Tourisme de La Roque-Gageac.. Plaisanciers

Le bourg

La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A visit lasting about an hour to discover one of the Most Beautiful Villages in France.



In ancient times La Roque Gageac belonged to the bishops of Sarlat and was entirely fortified with its troglodytic fort, its château, its narrow streets.



It’s important river activity and gentle way of life has made the village one of the most popular destinations for holidaymakers in the region.



Free guided tour in English at 7:00 pm Wednesday , june 26th and wednesday august 21th



Duration : 1H



Departure from La Roque-Gageac Tourist Office.

La Oficina de Turismo de Sarlat organiza visitas guíadas gratuitas del pueblo de La Roque-Gageac Hora: 19H Duración : 1H Salida de la Oficina de Turismo de la Roque-Gageac

Entdecken Sie eines der schönsten Dörfer Frankreichs

Als ehemaliger Besitz der Bischöfe von Sarlat war La Roque Gageac mit seiner Höhlenfestung, seinem Schloss, von dem noch einige Überreste zu sehen sind, und seinen engen Gassen vollständig befestigt

Eine sehr wichtige Aktivität auf dem Fluss und eine gewisse Lebensart machten das Dorf zu einem der beliebtesten Urlaubsorte der Region.

Dauer: 1 Std

Informationen beim Fremdenverkehrsamt von Sarlat Périgord Noir.

Abfahrt vom Fremdenverkehrsamt von La Roque-Gageac.

