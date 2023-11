Marché de Noël Le Bourg La Roche-Canillac, 10 décembre 2023, La Roche-Canillac.

La Roche-Canillac,Corrèze

Marché de noël – Gourmand et créatif – Maquillage enfants – Bar à bonbons – Balades en calèche – Vente de sapins – 15 h contes de noël – Tombola- Nombreux exposants – Petite restauration sur place – Buvette – En présence du Père Noël -.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Le Bourg

La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Marché de noël – Gourmand et créatif – Maquillage enfants – Bar à bonbons – Balades en calèche – Vente de sapins – 15 h contes de noël – Tombola- Numerous exhibitors – Petite restauration sur place – Buvette – En présence du Père Noël – In the presence of Santa Claus

Mercado navideño – Gastronómico y creativo – Pintacaras para niños – Candy bar – Paseos en coche de caballos – Venta de árboles de Navidad – A las 15.00 horas Cuentos de Navidad – Tómbola – Numerosos expositores – Aperitivos y refrescos – Bar de refrescos – En presencia de Papá Noel

Weihnachtsmarkt – Gourmet und kreativ – Kinderschminken – Süßigkeitenbar – Kutschfahrten – Weihnachtsbaumverkauf – 15 Uhr Weihnachtsmärchen – Tombola – Zahlreiche Aussteller – Kleine Snacks vor Ort – Getränkeausschank – In Anwesenheit des Weihnachtsmannes

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze