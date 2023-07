Journées Européennes du Patrimoine – Musée Arsène d’Arsonval à La Porcherie Le bourg La Porcherie, 16 septembre 2023, La Porcherie.

La Porcherie,Haute-Vienne

L’association AMA les @ramis vous propose : « Jacques Arsène d’Arsonval, médecin-chercheur, fondateur de la physique biologique ». Visite commentée du Musée d’Arsonval (vie et oeuvre de illustre professeur très attaché à sa petite patrie de La Porcherie ) et sur le même site, à la salle des fêtes (face au musée), animations scientifiques autour des travaux de ce savant, reconnu nationalement et internationalement, avec des recherches qui conservent toute leur actualité..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

Le bourg

La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The association AMA les @ramis proposes you: « Jacques Arsène d’Arsonval, doctor-researcher, founder of biological physics ». Guided tour of the d’Arsonval Museum (life and work of this illustrious professor very attached to his little hometown of La Porcherie) and on the same site, in the village hall (opposite the museum), scientific animations around the work of this scientist, nationally and internationally recognized, with research that is still relevant today.

La asociación AMA les @ramis propone: « Jacques Arsène d’Arsonval, médico-investigador, fundador de la física biológica ». Visita guiada al Museo d’Arsonval (vida y obra de este ilustre profesor muy apegado a su pequeña ciudad natal de La Porcherie) y, en el mismo lugar, en la Sala de Fiestas (frente al museo), actos científicos centrados en la obra de este científico de renombre nacional e internacional, cuyas investigaciones siguen de plena actualidad.

Der Verein AMA les @ramis schlägt Ihnen vor: « Jacques Arsène d’Arsonval, Arzt-Forscher, Begründer der biologischen Physik ». Kommentierte Besichtigung des Museums d’Arsonval (Leben und Werk des berühmten Professors, der seiner kleinen Heimat La Porcherie sehr verbunden war) und am selben Ort, im Festsaal (gegenüber dem Museum), wissenschaftliche Veranstaltungen rund um die Arbeit dieses national und international anerkannten Wissenschaftlers, dessen Forschungen nach wie vor aktuell sind.

