Fête de la batteuse Le Bourg La Porcherie, 6 août 2023, La Porcherie.

La Porcherie,Haute-Vienne

Fête de la batteuse, expositions de véhicule ancien, bourse de pièces de véhicules anciens et agricoles. Repas 18€ sur réservation au 06 60 97 94 69..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

Le Bourg

La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Threshing machine festival, vintage vehicle exhibitions, vintage and agricultural vehicle parts fair. Meal 18? on reservation at 06 60 97 94 69.

Fiesta de las trilladoras, exposiciones de vehículos antiguos, feria de piezas de vehículos antiguos y agrícolas. Comida 18? previa reserva al 06 60 97 94 69.

Dreschmaschinenfest, Oldtimer-Ausstellungen, Teilebörse für Oldtimer und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Essen 18? auf Reservierung unter 06 60 97 94 69.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Briance Sud Haute-Vienne