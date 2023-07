Les jeudis de la science Le bourg La Porcherie, 27 juillet 2023, La Porcherie.

La Porcherie,Haute-Vienne

Atelier ouvert à tous pour comprendre et faire des expériences à partir des travaux d’Arsène d’Arsonval sur la science et l’électricité..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 18:00:00. EUR.

Le bourg

La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Workshop open to all to understand and experiment with Arsène d’Arsonval’s work on science and electricity.

Un taller abierto a todos para comprender y experimentar con la obra de Arsène d’Arsonval sobre la ciencia y la electricidad.

Offener Workshop für alle zum Verstehen und Experimentieren anhand der Arbeiten von Arsène d’Arsonval über Wissenschaft und Elektrizität.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Briance Sud Haute-Vienne