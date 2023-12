Marché de Noël Le bourg La Jemaye-Ponteyraud, 4 décembre 2023, La Jemaye-Ponteyraud.

La Jemaye-Ponteyraud,Dordogne

Idées cadeaux (neufs et seconde main)

Producteurs locaux

Créateurs

Vin chaud et petite restauration.

Visite du Père Noël.

Exposition village ancien en terre cuite (au Pigeonnier).

Exposition surprise (à l’église)..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Le bourg

La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gift ideas (new and second-hand)

Local producers

Designers

Mulled wine and snacks.

Visit from Santa Claus.

Clay village exhibition (at the Pigeonnier).

Surprise exhibition (in the church).

Ideas para regalos (nuevos y de segunda mano)

Productores locales

Diseñadores

Vino caliente y aperitivos.

Visita de Papá Noel.

Exposición de antiguos pueblos de terracota (en el Pigeonnier).

Exposición sorpresa (en la iglesia).

Geschenkideen (neu und gebraucht)

Lokale Produzenten

Designer

Glühwein und kleine Snacks.

Besuch des Weihnachtsmanns.

Ausstellung Altes Dorf aus Terrakotta (im Taubenschlag).

Überraschungsausstellung (in der Kirche).

Mise à jour le 2023-12-01 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne