Le spectacle Villes en scène « Un océan d’amour » de la compagnie La Salamandre vous présente une adaptation en théâtre d’objets de la BD. Avec leurs bateaux en papier, les deux artistes nous plonge dans une aventure burlesque où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude…

A partir de 7 ans.

Jauge limitée..

The Villes en scène show « Un océan d’amour » by La Salamandre presents an object theater adaptation of the comic strip. With their paper boats, the two artists plunge us into a burlesque adventure about love and routine, the passage of time, loneliness…

Ages 7 and up.

Limited capacity.

El espectáculo de Villes en scène « Un océan d’amour » de La Salamandre presenta una adaptación al teatro de objetos del cómic. Con sus barquitos de papel, los dos artistas nos sumergen en una aventura burlesca sobre el amor y la rutina, el paso del tiempo, la soledad…

A partir de 7 años.

Aforo limitado.

Die Aufführung Villes en scène « Un océan d’amour » der Compagnie La Salamandre präsentiert Ihnen eine Adaption des Comics in Objekttheater. Mit ihren Papierbooten lassen uns die beiden Künstler in ein burleskes Abenteuer eintauchen, in dem es um Liebe und Routine geht, um die Zeit, die vergeht, um Einsamkeit…

Ab 7 Jahren.

Begrenzte Zuschauerzahl.

