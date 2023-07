Marché Paysan Le Bourg La Couvertoirade, 6 juillet 2023, La Couvertoirade.

La Couvertoirade,Aveyron

Venez découvrir La Couvertoirade et son marché paysan..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . EUR.

Le Bourg

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie



Come and discover La Couvertoirade and its farmers’ market.

Venga a descubrir La Couvertoirade y su mercado agrícola.

Entdecken Sie La Couvertoirade und seinen Bauernmarkt.

Mise à jour le 2023-07-09 par ADT de l’Aveyron