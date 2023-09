La Marche des Marronniers Le Bourg La Chapelle-d’Aurec, 8 octobre 2023, La Chapelle-d'Aurec.

La Chapelle-d’Aurec,Haute-Loire

La Marche des Marronniers, organisée par l’Association des Parents d’Elèves, aura lieu le dimanche 8 octobre à La Chapelle d’Aurec..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Le Bourg

La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Marche des Marronniers, organized by the Parents’ Association, will take place on Sunday October 8 in La Chapelle d’Aurec.

La Marche des Marronniers, organizada por la Asociación de Padres de Alumnos, tendrá lugar el domingo 8 de octubre en La Chapelle d’Aurec.

Der Marche des Marronniers, der von der Association des Parents d’Elèves organisiert wird, findet am Sonntag, den 8. Oktober in La Chapelle d’Aurec statt.

