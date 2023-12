Réveillon de la Saint Sylvestre Le Bourg Jullianges, 31 décembre 2023 20:00, Jullianges.

Jullianges,Haute-Loire

Venez fêter le réveillon de la Saint Sylvestre avec le comité des fêtes de Jullianges..

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Le Bourg Salle Polyvalente

Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and celebrate New Year’s Eve with the Jullianges Festival Committee.

Ven a celebrar la Nochevieja con el Comité de Fiestas de Jullianges.

Feiern Sie mit dem Festkomitee von Jullianges den Silvesterabend.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay