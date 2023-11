Karaoké Le bourg Jullianges Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Jullianges Karaoké Le bourg Jullianges, 25 novembre 2023, Jullianges. Jullianges,Haute-Loire Le Club Loisirs Jullianges propose un karaoké avec repas.

Réservation avant le 20 novembre..

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Le bourg salle polyvalente

Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Club Loisirs Jullianges proposes a karaoke with meal.

Reservations by November 20. El Club Loisirs Jullianges ofrece karaoke con comida.

Se ruega reservar antes del 20 de noviembre. Der Club Loisirs Jullianges bietet eine Karaokeveranstaltung mit Essen an.

Reservierung vor dem 20. November. Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Jullianges Autres Lieu Le bourg Adresse Le bourg salle polyvalente Ville Jullianges Departement Haute-Loire Lieu Ville Le bourg Jullianges latitude longitude 45.305144;3.790248

Le bourg Jullianges Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jullianges/