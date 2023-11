Théâtre : Je t’aime… moi non plus ! Le Bourg Jullianges, 17 novembre 2023, Jullianges.

Jullianges,Haute-Loire

D’après des textes de Murielle Robin et Pierre Palmade, il sera question de problèmes de couples abordés avec une mise en scène bien ficelée, dynamique et moderne signée Manon Silvetri..

2023-11-17 20:30:00

Le Bourg Salle polyvalente

Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Based on texts by Murielle Robin and Pierre Palmade, the play deals with couples’ problems in a well-crafted, dynamic and modern staging by Manon Silvetri.

Basada en textos de Murielle Robin y Pierre Palmade, la obra aborda los problemas de pareja en una producción bien elaborada, dinámica y moderna de Manon Silvetri.

Nach Texten von Murielle Robin und Pierre Palmade geht es um Eheprobleme, die mit einer gut durchdachten, dynamischen und modernen Inszenierung von Manon Silvetri angegangen werden.

