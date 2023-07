Repas dansant de l’Amicale Laïque de Savignac de Miremont Le bourg Journiac, 5 août 2023, Journiac.

Journiac,Dordogne

Repas dansant animé par Olivier Grimard. Tombola avec de nombreux lots à gagner..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

Le bourg Salle des fêtes de Jouniac

Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meal and dance hosted by Olivier Grimard. Tombola with lots of prizes to be won.

Cena y baile a cargo de Olivier Grimard. Tómbola con numerosos premios.

Tanzmahl, das von Olivier Grimard moderiert wird. Tombola mit zahlreichen Preisen.

