Bougez pour le ruban rose Le bourg Javaugues, 15 octobre 2023, Javaugues.

Javaugues,Haute-Loire

Bougez pour le ruban rose : à pied, couse ou vélo.

2023-10-15 08:30:00 fin : 2023-10-15 . EUR.

Le bourg Salle polyvalente

Javaugues 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Get moving for the pink ribbon: on foot, run or bike

Actívate por el lazo rosa: camina, corre o pedalea

Bewegen Sie sich für die rosa Schleife: zu Fuß, beim Laufen oder mit dem Fahrrad

