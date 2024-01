Marché traditionnel du dimanche Le Bourg Issigeac, dimanche 15 décembre 2024.

Issigeac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-15 08:00:00

fin : 2024-12-15 13:00:00

Le célèbre marché d’Issigeac se déroule sur la place de l’église et du château ainsi que dans plusieurs rues. Il s’agrandit durant la saison estivale occupant ainsi une grande partie du village.

Très prisé des habitants et des restaurateurs locaux, de nombreux touristes prennent aussi plaisir à s’y promener. La présence de produits bio et locaux, des spécialités régionales et artisanales, une grande diversité des produits conjointement liés à la beauté du village font la renommée du marché d’Issigeac.

Des musiciens ajoutent une touche de convivialité et de bonne humeur. Il est presque certain que vous ne repartirez pas les mains vides…!

Le Bourg

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides