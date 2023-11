Marché de Noël Le Bourg Grignols, 9 décembre 2023, Grignols.

Grignols,Dordogne

Marché de Noël de 10h à 19h : stands artisans, créateurs, produits du terroir. Buvette sur place, chocolat chaud, thé au rhum. Concours du pull moche de Noël. Tombola.

12h : apéritif et restauration sur place (huîtres, sanglier et autres gourmandises)

15h : arrivée du Père Noël, photos jusqu’à 18h.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Le Bourg

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market from 10am to 7pm: stalls for craftspeople, designers and local produce. On-site refreshments, hot chocolate, rum tea. Ugly Christmas sweater contest. Tombola.

12pm: aperitif and on-site catering (oysters, wild boar and other delicacies)

3pm: arrival of Santa Claus, photos until 6pm

Mercado de Navidad de 10.00 a 19.00 h: puestos de artesanos, diseñadores y productos locales. Refrescos in situ, chocolate caliente, té al ron. Concurso de disfraces navideños. Tómbola.

12:00 h: aperitivo y catering (ostras, jabalí y otras delicias)

15.00: llegada de Papá Noel, fotos hasta las 18.00

Weihnachtsmarkt von 10:00 bis 19:00 Uhr: Stände von Kunsthandwerkern, Designern, Produkten aus der Region. Getränke vor Ort, heiße Schokolade, Tee mit Rum. Wettbewerb um den hässlichen Weihnachtspullover. Tombola.

12 Uhr: Aperitif und Verpflegung vor Ort (Austern, Wildschwein und andere Leckereien)

15 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns, Fotos bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-10-31 par Vallée de l’Isle