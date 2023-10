Octobre Rose Le bourg Grignols, 15 octobre 2023, Grignols.

Grignols,Dordogne

Randonnées roses (départ devant la mairie) : 11 km (rdv 8h45, départ 9h), et 5 km (rdv 9h45, départ 10h).

Vente de gâteaux, pèse-panier, apéritif gourmand avec assiette composée de produits locaux…

Profits reversés à la recherche contre le cancer du sein..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Le bourg

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pink hikes (start in front of the town hall): 11 km (meet 8.45am, start 9am), and 5 km (meet 9.45am, start 10am).

Sale of cakes, scales, gourmet aperitif with a plate of local produce?

Profits donated to breast cancer research.

Paseos rosas (salida frente al ayuntamiento): 11 km (encuentro a las 8.45 h, salida a las 9.00 h) y 5 km (encuentro a las 9.45 h, salida a las 10.00 h).

Venta de pasteles, báscula, aperitivo gastronómico con un plato de productos locales..

Los beneficios se destinarán a la investigación del cáncer de mama.

Rosa Wanderungen (Start vor dem Rathaus): 11 km (Treffpunkt 8:45 Uhr, Start 9:00 Uhr), und 5 km (Treffpunkt 9:45 Uhr, Start 10:00 Uhr).

Kuchenverkauf, Waage, Aperitif mit Teller aus lokalen Produkten?

Der Erlös kommt der Brustkrebsforschung zugute.

Mise à jour le 2023-10-02 par Vallée de l’Isle