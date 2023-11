Soirée vins nouveaux Le Bourg Grézels, 18 novembre 2023, Grézels.

Grézels,Lot

Soirée animée par le groupe Eden !

– soupe à l’oignon,

– planches apéro,

– huîtres.

Venez nombreux !.

2023-11-18 18:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Le Bourg Salle des Fêtes

Grézels 46700 Lot Occitanie



Evening entertainment by the Eden band!

– onion soup,

– aperitif planks,

– oysters.

Come one, come all!

¡Animación nocturna a cargo del grupo Eden!

– sopa de cebolla,

– platos de aperitivo,

– ostras.

Vengan todos

Abendveranstaltung mit der Gruppe Eden!

– zwiebelsuppe,

– aperitifbretter,

– austern.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-21 par OT CVL Vignoble