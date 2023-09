Lire en fête – Soirée pyjama Le Bourg Grazac, 20 octobre 2023, Grazac.

Grazac,Haute-Loire

Venez profiter d’une soirée conviviale et festive dans un esprit « chill »..

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 . .

Le Bourg Salle polyvalente

Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a friendly, festive evening in a « chill » spirit.

Venga a disfrutar de una agradable velada festiva con espíritu « chill ».

Genießen Sie einen geselligen und festlichen Abend in einer « chilligen » Atmosphäre.

