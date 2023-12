Marché de noël artisanal et gastronomique Le Bourg Gouvets, 1 décembre 2023, Gouvets.

Gouvets,Manche

Le marché de Noël en faveur de l’association Eleanore ma petite sauvageonne approche à grands pas !!

Rendez-vous les 2 et 3 décembre 2023 à Gouvets (proche Ville dieu Les Poêles – Bourg de Gouvets, proche de la mairie).

De nombreux exposants (producteurs locaux / créations artisanales)- des animations musicales – une restauration sur place MAIS AUSSI, une tombola et de MAGNIFIQUES lots à gagner…

2 euros le ticket = une chance de gain et une aide précieuse pour Eleanore puisque tous les bénéfices de vente seront reversés à l’association dans le but de financer du matériel à adaptè à Eleanore.

Entrée gratuite ..

Samedi 2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Le Bourg

Gouvets 50420 Manche Normandie



The Christmas market in aid of Eleanore ma petite sauvageonne is fast approaching!

See you on December 2 and 3, 2023 in Gouvets (near Ville dieu Les Poêles – Bourg de Gouvets, near the town hall).

Numerous exhibitors (local producers/craft creations) – musical entertainment – on-site catering BUT ALSO, a tombola with MAGNIFICENT prizes to be won…

2 euros a ticket = a chance to win, and a precious help for Eleanore as all profits from sales will be donated to the association to finance equipment for Eleanore.

Free admission.

Se acerca el mercado navideño a beneficio de Eleanore ma petite sauvageonne

Nos vemos los días 2 y 3 de diciembre de 2023 en Gouvets (cerca de Ville dieu Les Poêles – Bourg de Gouvets, cerca del ayuntamiento).

Numerosos expositores (productores locales/creaciones artesanales) – animaciones musicales – restauración in situ PERO ADEMÁS, una tómbola y MAGNÍFICOS premios para ganar…

2 euros el boleto = una oportunidad de ganar y una ayuda preciosa para Eleanore, ya que todos los beneficios de la venta se donarán a la asociación para financiar el equipamiento de Eleanore.

La entrada es gratuita.

Der Weihnachtsmarkt zugunsten des Vereins Eleanore ma petite sauvageonne nähert sich mit großen Schritten!!!

Wir treffen uns am 2. und 3. Dezember 2023 in Gouvets (in der Nähe von Ville dieu Les Poêles – Bourg de Gouvets, in der Nähe des Rathauses).

Zahlreiche Aussteller (lokale Produzenten / handwerkliche Kreationen)- musikalische Unterhaltung – Verpflegung vor Ort ABER AUCH eine Tombola, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt…

2 Euro pro Los = eine Gewinnchance und eine wertvolle Hilfe für Eleanore, da der gesamte Verkaufserlös an den Verein gespendet wird, um Material für Eleanore zu finanzieren.

Freier Eintritt .

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Saint-Lô