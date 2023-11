Marché de Noël Le bourg Gouise, 26 novembre 2023, Gouise.

Gouise,Allier

Comme l’an passé grand nombre d’exposants !

Buvette et restauration sur place avec TARTIFLETTE !

Vente de sapins et différents stands avec des produits locaux et de l’artisanat local..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Le bourg

Gouise 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As last year, a large number of exhibitors!

Refreshments and food on site with TARTIFLETTE!

Christmas tree sales and various stands selling local products and crafts.

Como el año pasado, habrá un gran número de expositores

¡Refrescos y catering in situ con TARTIFLETTE!

Venta de árboles de Navidad y varios puestos de productos locales y artesanía.

Wie im letzten Jahr gibt es wieder viele Aussteller!

Getränke und Speisen vor Ort mit TARTIFLETTE!

Verkauf von Tannenbäumen und verschiedene Stände mit lokalen Produkten und Kunsthandwerk.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région