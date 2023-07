Fête du 14 juillet Le bourg Glanges, 14 juillet 2023, Glanges.

Glanges,Haute-Vienne

Le comité des fêtes fête le 14 juillet.

Dès 17 h, jeux, buvette et sandwichs.

Repas à 20 h, bal avec le groupe Les Vikings suivi d’un feu d’artifice..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Le bourg

Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes celebrates July 14th.

From 5 p.m., games, refreshments and sandwiches.

Dinner at 8 p.m., dance with the group Les Vikings, followed by fireworks.

La comisión de festejos celebra el 14 de julio.

A partir de las 17 h, juegos, refrescos y bocadillos.

Cena a las 20h, baile con el grupo Les Vikings seguido de fuegos artificiales.

Das Festkomitee feiert den 14. Juli.

Ab 17 Uhr: Spiele, Getränkestand und Sandwiches.

Essen um 20 Uhr, Tanz mit der Gruppe Les Vikings, gefolgt von einem Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Briance Sud Haute-Vienne