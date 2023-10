Foire de Giat Le bourg Giat, 16 septembre 2023, Giat.

Giat,Puy-de-Dôme

Environ 150 exposants de fruits et légumes, produits fermiers, fleurs, décoration, habillement, bazar, animaux, matériels agricoles. Les dates sont fixes. Quand elles tombent un dimanche, la foire est avancée au samedi précédent..

2023-09-16 08:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Le bourg

Giat 63620 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



About 150 exhibitors of fruit and vegetables, farm products, flowers, decoration, clothing, bazaar, animals, agricultural equipment. The dates are fixed. When they fall on a Sunday, the fair is brought forward to the previous Saturday.

Aproximadamente 150 expositores de frutas y verduras, productos agrícolas, flores, decoración, ropa, bazar, animales, equipamiento agrícola. Las fechas son fijas. Cuando caen en domingo, la feria se adelanta al sábado anterior.

Etwa 150 Aussteller von Obst und Gemüse, Bauernhofprodukten, Blumen, Dekoration, Kleidung, Basar, Tieren und landwirtschaftlichen Geräten. Die Termine sind festgelegt. Wenn sie auf einen Sonntag fallen, wird der Jahrmarkt auf den vorherigen Samstag vorverlegt.

Mise à jour le 2023-05-16 par Office de Tourisme des Combrailles