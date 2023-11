Super quine Le bourg Gardonne, 26 novembre 2023, Gardonne.

Gardonne,Dordogne

SUPER QUINE !

PROMENADE AÉRIENNE POUR 3 PERSONNES

NOMBREUX BONS CADEAUX & D’ACHAT 20€ À 150€

2 ENTRÉES SPECTACLE CABARET LE BAMBINO BERGERAC

INVITATIONS CONCERT JAZZ POURPRE

NOMBREUX LOTS DE VIANDE BŒUF ET PORC

LOTS DE BOUTEILLES DE VIN

TOMBOLA PLUS DE 20 LOTS

13 QUINES dont 2 SUPER TIRAGES

1 € le carton

Buvette – Pâtisseries

Ouverture des portes à 1″h, organisé par Conviv’art.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Le bourg Salle du foyer club

Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



SUPER QUINE!

AERIAL TOUR FOR 3

NUMEROUS GIFT & PURCHASE VOUCHERS 20? À 150?

2 TICKETS FOR CABARET LE BAMBINO BERGERAC

JAZZ POURPRE CONCERT TICKETS

NUMEROUS BEEF AND PORK MEAT PRIZES

LOTS OF BOTTLES OF WINE

MORE THAN 20 PRIZES

13 QUINES including 2 SUPER TIRAGES

1 ? per box

Refreshments – Pastries

Doors open at 1 « h, organized by Conviv’art

¡SUPER QUINO!

VUELO PARA 3 PERSONAS

NUMEROSOS CHEQUES REGALO Y DE COMPRA 20? À 150?

2 ENTRADAS PARA EL CABARET LE BAMBINO BERGERAC

INVITACIONES A UN CONCIERTO DE JAZZ POURPRE

NUMEROSOS PREMIOS DE CARNE DE VACUNO Y DE CERDO

MUCHAS BOTELLAS DE VINO

MÁS DE 20 PREMIOS

13 SORTEOS incluidos 2 SUPER SORTEOS

1€ por caja

Refrescos – Bollería

Apertura de puertas a las 13h, organizado por Conviv’art

SUPER QUINE!

FLUGREISE FÜR 3 PERSONEN

ZAHLREICHE GESCHENK- UND EINKAUFSGUTSCHEINE 20? À 150?

2 EINTRITTSKARTEN FÜR DIE KABARETTVORSTELLUNG LE BAMBINO BERGERAC

EINLADUNGEN ZUM KONZERT JAZZ POURPRE

ZAHLREICHE FLEISCHPREISE VON RIND UND SCHWEIN

VIELE WEINFLASCHEN

TOMBOLA MIT ÜBER 20 PREISEN

13 QUINES, darunter 2 SUPERZIEHUNGEN

1 ? pro Karton

Getränkestand – Gebäck

Türöffnung um 1 « h, organisiert von Conviv’art

Mise à jour le 2023-11-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides