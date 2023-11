Téléthon : randonnée avec Rando Quartz 24 Le bourg Gageac-et-Rouillac, 25 novembre 2023, Gageac-et-Rouillac.

Gageac-et-Rouillac,Dordogne

Départ de la randonnée à 9h (tarif : 5€). Pour la randonnée, prévoir votre bouteilles d’eau et une gourmandise (pensez à prendre vos verres et votre boîte de secours dans le sac à dos).

A l’arrivée, une soupe à l’oignon vous sera servie.

14h30 : animation de démonstration de danses en ligne..

Le bourg Salle des fêtes

Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hike departs at 9 a.m. (fee: 5?). For the hike, bring your own bottle of water and a snack (remember to take your glasses and first-aid kit in your rucksack).

Onion soup will be served on arrival.

2:30 p.m.: animated line-dance demonstration.

Salida para la caminata a las 9 h (tarifa: 5?). Para la caminata, traiga su propia botella de agua y un tentempié (recuerde llevar las gafas y el botiquín en la mochila).

A la llegada se servirá sopa de cebolla.

14.30 h: demostración de baile en línea.

Die Wanderung beginnt um 9 Uhr (Preis: 5?). Für die Wanderung sollten Sie Ihre Wasserflasche und eine kleine Leckerei mitbringen (denken Sie daran, Ihre Gläser und Ihren Verbandskasten in den Rucksack zu packen).

Bei der Ankunft wird Ihnen eine Zwiebelsuppe serviert.

14.30 Uhr: Animation mit Vorführung von Line Dances.

Mise à jour le 2023-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides