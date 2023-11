Loto Le bourg Gageac-et-Rouillac, 19 novembre 2023, Gageac-et-Rouillac.

Gageac-et-Rouillac,Dordogne

Le comité des Loisirs de Gageac et Rouillac organise un LOTO le dimanche 19 Novembre dans la salle des Fêtes (Mairie) à partir de 14 H 30.

– Bon d’achat de 150€

– Magrets

– 1/2Longe de Porc

– Jambon

– Bons d’achats

– Filets garnis

– Corbeilles de fruits

– Caissettes de viande

– Plateaux de fromage

– Vins et nombreux autres lots

1,5€ le carton – 8 € la plaque ou 6 cartons

Pâtisseries – Boissons – Bourriche.

2023-11-19

Le bourg Salle des fêtes

Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Loisirs de Gageac et Rouillac is organizing a LOTO on Sunday November 19 in the Salle des Fêtes (Mairie) from 2:30 pm.

– Gift voucher of 150?

– Magrets

– 1/2Loin of Pork

– Ham

– Gift vouchers

– Filets garnis

– Fruit baskets

– Meat boxes

– Cheese platters

– Wines and many other prizes

1.5? per box – 8? per plate or 6 boxes

Pastries – Drinks ? Bourriche

El Comité des Loisirs de Gageac et Rouillac organiza una LOTO el domingo 19 de noviembre en la Salle des Fêtes (Mairie) a partir de las 14.30 horas.

– Cheque regalo de 150?

– Magrets

– 1/2 lomo de cerdo

– Jamón

– Vale de compra

– Filetes garnis

– Cestas de fruta

– Cajas de carne

– Tablas de quesos

– Vinos y muchos otros premios

1,5? por caja – 8? por plato o 6 cajas

Pastelería – Bebidas ? Bourriche

Das Freizeitkomitee von Gageac und Rouillac organisiert am Sonntag, den 19. November, im Festsaal (Rathaus) ab 14.30 Uhr ein LOTO.

– Gutschein im Wert von 150?

– Entenbrust

– 1/2 Schweinelende

– Schinken

– Gutscheine

– Gefüllte Filets

– Obstkörbe

– Kisten mit Fleisch

– Käseplatten

– Weine und viele andere Preise

1,5 ? pro Karton – 8 ? pro Platte oder 6 Kartons

Gebäck – Getränke ? Blumenstrauß

