Repas aveyronnais Le bourg Gageac-et-Rouillac, 22 octobre 2023, Gageac-et-Rouillac.

Gageac-et-Rouillac,Dordogne

Le comité des loisirs de Gageac et Rouillac organise un repas complet « Aveyronnais», le Dimanche 22 octobre à partir de 12 h 30’, à la salle des fêtes:

Assiette Charcuterie – Aligot et saucisse-Salade-Fromage-Gâteau à la broche

Apéritif -Vin et Café compris

23€ adulte/10 € enfant (6 à 12 ans)

Réservations avant le 17 octobre au : 06.27.14.40.30

N’oubliez pas vos couverts !.

2023-10-22

Le bourg Salle des fêtes

Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Loisirs de Gageac et Rouillac is organizing a full Aveyronnais meal on Sunday October 22 from 12:30? at the Salle des Fêtes:

Charcuterie platter – Aligot and sausage – Salad – Cheese – Spit-roasted cake

Aperitif – Wine and coffee included

23? adult/10? child (6 to 12 years)

Reservations before October 17 on: 06.27.14.40.30

Don’t forget your cutlery!

El Comité de Ocio de Gageac y Rouillac organiza una comida completa al estilo del Aveyron el domingo 22 de octubre a partir de las 12.30 h en la sala del pueblo:

Tabla de embutidos – Aligot y salchichas – Ensalada – Queso – Tarta asada al espetón

Aperitivo – Vino y café incluidos

23? adulto/10? niño (6 a 12 años)

Reservas antes del 17 de octubre en: 06.27.14.40.30

No olvide los cubiertos

Das Freizeitkomitee von Gageac und Rouillac organisiert am Sonntag, dem 22. Oktober, ab 12.30 Uhr ein komplettes Aveyronais »-Essen im Festsaal:

Wurstteller – Aligot und Wurst-Salat-Käse-Kuchen am Spieß

Aperitif – Wein und Kaffee inbegriffen

23 ? Erwachsener/10 ? Kind (6 bis 12 Jahre)

Reservierungen vor dem 17. Oktober unter: 06.27.14.40.30

Vergessen Sie Ihr Besteck nicht!

Mise à jour le 2023-09-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides