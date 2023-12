Marché de Noël Le bourg Frontenac, 10 décembre 2023 09:30, Frontenac.

Frontenac,Gironde

Marché de Noël et bourse aux jouets au cœur du village de Frontenac..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Le bourg Sous la halle et au foyer

Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market and toy fair in the heart of Frontenac village.

Mercado navideño y feria del juguete en el corazón del pueblo de Frontenac.

Weihnachtsmarkt und Spielzeugbörse im Herzen des Dorfes Frontenac.

