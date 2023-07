Marché dinatoire le bourg Fresselines, 17 juillet 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

A partir de 18h à Fresselines derrière l’Espace Monet Rollinat, marché dinatoire avec des artisans locaux qui vous propose de bons et beaux produits. Venez manger en famille, entre amis, et écouter un bon concert à partir de 20h !.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 22:00:00. EUR.

le bourg

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



From 18h in Fresselines behind the Espace Monet Rollinat, market dinner with local artisans who offers good and beautiful products. Come and eat with your family and friends, and listen to a good concert from 8pm!

A partir de las 18.00 h, en Fresselines, detrás del Espace Monet Rollinat, habrá un mercado con artesanos locales que ofrecerán deliciosos productos. Ven a comer con tu familia y amigos, ¡y disfruta de un buen concierto a partir de las 20:00!

Ab 18 Uhr findet in Fresselines hinter dem Espace Monet Rollinat ein Dinnermarkt mit lokalen Handwerkern statt, die Ihnen gute und schöne Produkte anbieten. Essen Sie mit der Familie oder mit Freunden und hören Sie ab 20 Uhr ein gutes Konzert!

