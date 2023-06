Fête du 14 juillet à Fresselines Le bourg Fresselines, 14 juillet 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Le 14 juillet à Fresselines c’est la fête : avec à partir de 18h30 une buvette pour se rafraichir, à 19h30 un repas moules frites ( 18€), à 22h un défilé de lampions pour les enfants et musique pour tous avec retraite aux flambeaux, un feu d’artifice à 23h30, un grand bal animé par Jacky Bernardet.

Rens et réservation au 06 72 21 90 65 ou 05 55 89 70 46..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 01:00:00. EUR.

Le bourg

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



July 14th in Fresselines is a festive occasion: from 6.30pm a refreshment bar, at 7.30pm a mussels and French fries meal (18?), at 10pm a lantern parade for children and music for all, with a torchlight procession, fireworks at 11.30pm, and a grand ball hosted by Jacky Bernardet.

Information and reservations on 06 72 21 90 65 or 05 55 89 70 46.

Fresselines celebrará el 14 de julio con un bar de refrescos a partir de las 18.30 h, una comida a base de mejillones y patatas fritas a las 19.30 h (18 euros), un desfile de linternas para niños a las 22 h, música para todos y una procesión de antorchas, fuegos artificiales a las 23.30 h y un gran baile con Jacky Bernardet.

Información y reservas: 06 72 21 90 65 o 05 55 89 70 46.

Am 14. Juli wird in Fresselines gefeiert: ab 18:30 Uhr gibt es eine Erfrischungsbar, um 19:30 Uhr ein Essen mit Muscheln und Pommes frites (18?), um 22 Uhr einen Lampionumzug für die Kinder und Musik für alle mit Fackelzug, um 23:30 Uhr ein Feuerwerk und einen großen Tanz, der von Jacky Bernardet moderiert wird.

Informationen und Reservierungen unter 06 72 21 90 65 oder 05 55 89 70 46.

Mise à jour le 2023-06-27 par Creuse Tourisme