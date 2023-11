Marché de la St Nicolas à Fontanières Le Bourg Fontanières, 19 novembre 2023, Fontanières.

Fontanières,Creuse

Marché de la St Nicolas à Fontanières

DIMANCHE 19 NOVEMBRE de 10h à 18h

– à 11h et à 15h30 : Passage de St Nicolas pour les enfants

– Dégustation de la bière au tisonnier

– Restauration possible sur place

– Repas à emporter à 8 euro : Croque monsieur, salade verte, flan, 1 boisson

Renseignements / inscription :

Aurélie : 06 72 19 46

Stéphane : 06 75 79 05 84.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Le Bourg

Fontanières 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



St Nicolas Market in Fontanières

SUNDAY NOVEMBER 19 from 10am to 6pm

– 11 a.m. and 3:30 p.m.: Passage of St Nicolas for children

– Beer tasting with a poker

– Catering available on site

– Takeaway for 8 euros: Croque monsieur, green salad, flan, 1 drink

Information / registration:

Aurélie : 06 72 19 46

Stéphane : 06 75 79 05 84

Mercado de San Nicolás en Fontanières

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE de 10h a 18h

– a las 11 h y a las 15.30 h: paso de San Nicolás para los niños

– Degustación de cerveza con atizador

– Restauración disponible in situ

– Comida para llevar por 8 euros: Croque monsieur, ensalada verde, flan, 1 bebida

Información / inscripciones:

Aurélie: 06 72 19 46

Stéphane : 06 75 79 05 84

Nikolausmarkt in Fontanières

SONNTAG, 19. NOVEMBER von 10 bis 18 Uhr

– um 11 Uhr und um 15.30 Uhr: Vorbeikommen von St. Nikolaus für die Kinder

– Verkostung des Bieres mit dem Schürhaken

– Verpflegung vor Ort möglich

– Essen zum Mitnehmen für 8 Euro: Croque Monsieur, grüner Salat, Flan, 1 Getränk

Informationen/Anmeldung:

Aurélie: 06 72 19 46

Stéphane: 06 75 79 05 84

Mise à jour le 2023-11-07 par Creuse Tourisme