Théâtre: « Elémentaire » Le bourg Fontanes, 9 décembre 2023, Fontanes.

Fontanes,Lot

De et par Sébastien Bravard

Seul en scène, Sébastien raconte son histoire : celle d’un grand saut dans le vide, un basculement. Donner du sens. Alors qu’il est comédien, il vient de prendre en charge une classe de 27 élèves. Par quoi commencer ? Comment s’y prendre, le premier jour du premier cours ? Au fait, c’est quoi l’autorité ? Élémentaire raconte un passage entre deux mondes : la scène et la salle de classe. Il y a une force qui se dégage de ce moment d’invention et de doute qu’est la naissance d’une vocation. Les yeux du débutant pour redécouvrir le monde de l’enfance, tout à la fois créatif, douloureux et joyeux. Les yeux de l’enfant pour reconsidérer le monde. Professeur des écoles le jour, comédien le soir, Sébastien partage ses questionnements, ses joies et ses doutes en nous replaçant à un endroit essentiel – élémentaire – celui de l’enfance. Regard candide d’un novice : “Et là c’est un peu ça, mon premier saut en parapente, on court, on court et on s’élance, sauf que cette fois-ci, on n’est pas sûr d’avoir un parapente dans le dos. Voilà ça démarre comme ça.”

« Sébastien Bravard raconte sa première année dans « Élémentaire », un seul en scène juste, drôle et touchant ». – Le Parisien.

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 21:40:00. 5 EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Fontanes 46230 Lot Occitanie



By and about Sébastien Bravard

Alone on stage, Sébastien tells his story: that of a great leap into the void, a tipping point. Making sense. As an actor, he has just taken charge of a class of 27 students. Where to start? How do you go about it, on the first day of the first class? What is authority, anyway? Élémentaire tells the story of a transition between two worlds: the stage and the classroom. There’s a strength that emanates from this moment of invention and doubt that is the birth of a vocation. The eyes of the beginner to rediscover the world of childhood, at once creative, painful and joyful. The eyes of a child to reconsider the world. Schoolteacher by day, actor by night, Sébastien shares his questions, joys and doubts, taking us back to an essential, elementary place: childhood. The candid view of a novice: « And then it’s a bit like that, my first paragliding jump, you run, you run and you take off, except this time you’re not sure you’ve got a paraglider on your back. That’s how it starts?

« Sébastien Bravard recounts his first year in « Élémentaire », a one-man show that’s fair, funny and touching. – Le Parisien

Por y sobre Sébastien Bravard

Solo en el escenario, Sébastien cuenta su historia: la historia de un gran salto al vacío, un punto de inflexión. Dar sentido. Como actor, acaba de hacerse cargo de una clase de 27 alumnos. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo actuar el primer día de la primera clase? Por cierto, ¿qué es la autoridad? Élémentaire cuenta la historia de una transición entre dos mundos: el escenario y el aula. Hay una fuerza que emana de este momento de invención y duda que es el nacimiento de una vocación. Los ojos del principiante para redescubrir el mundo de la infancia, a la vez creativo, doloroso y alegre. Los ojos de un niño para reconsiderar el mundo. Profesor de escuela de día y actor de noche, Sébastien comparte sus preguntas, sus alegrías y sus dudas, para llevarnos de vuelta a un lugar esencial, el lugar elemental, el de la infancia. La cándida visión de un novato: « Y eso es un poco como mi primer salto en parapente, corres, corres y despegas, sólo que esta vez no estás seguro de llevar un parapente a la espalda. Así es como empezó?

» Sébastien Bravard relata su primer año en « Élémentaire », un espectáculo unipersonal justo, divertido y conmovedor. – Le Parisien

Von und mit Sébastien Bravard

Allein auf der Bühne erzählt Sébastien seine Geschichte: die Geschichte eines großen Sprungs ins Leere, eines Umkippens. Einen Sinn geben. Als Schauspieler hat er gerade eine Klasse mit 27 Schülern übernommen. Wie soll man anfangen? Wie geht man am ersten Tag der ersten Unterrichtsstunde vor? Was ist eigentlich Autorität? Élémentaire erzählt von einem Übergang zwischen zwei Welten: der Bühne und dem Klassenzimmer. Es gibt eine Kraft, die von diesem Moment der Erfindung und des Zweifels ausgeht, der die Geburt einer Berufung ist. Die Augen des Anfängers, um die Welt der Kindheit wiederzuentdecken, die gleichzeitig kreativ, schmerzhaft und fröhlich ist. Die Augen des Kindes, um die Welt neu zu betrachten. Tagsüber Lehrer, abends Schauspieler, teilt Sébastien seine Fragen, seine Freuden und seine Zweifel, indem er uns an einen wesentlichen, elementaren Ort zurückversetzt, nämlich an den der Kindheit. Der kindliche Blick eines Neulings: « Das ist wie mein erster Sprung mit dem Gleitschirm: Man rennt und rennt und rennt und rennt, nur dass man diesmal nicht sicher ist, ob man einen Gleitschirm auf dem Rücken hat. So fängt es an

« Sébastien Bravard erzählt in « Élémentaire », einer treffenden, witzigen und berührenden Einzelszene, von seinem ersten Jahr. – Le Parisien

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Cahors – Vallée du Lot