Théâtre à Fontanes: « Pour manger à la table des girafes il faut avoir un long cou » Le bourg Fontanes, 23 septembre 2023, Fontanes.

Fontanes,Lot

Venez découvrir cette pièce de, et avec Jean Mayer. Sur scène, il sera accompagné de Philippe Debas..

2023-09-23 20:30:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Fontanes 46230 Lot Occitanie



Come and discover this play by and starring Jean Mayer. He will be accompanied on stage by Philippe Debas.

Venga a descubrir esta obra teatral de Jean Mayer y protagonizada por él. Le acompañará en el escenario Philippe Debas.

Erleben Sie dieses Stück von und mit Jean Mayer. Auf der Bühne wird er von Philippe Debas begleitet.

