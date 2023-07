Vide greniers Le Bourg Fleurat, 9 juillet 2023, Fleurat.

Fleurat,Creuse

Vide greniers, emplacement gratuit.

Restauration et buvette sur place..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

Le Bourg

Fleurat 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Flea market, free space.

Catering and refreshments on site.

Mercadillo, espacio libre.

Catering y refrescos in situ.

Vide greniers (Flohmarkt), kostenloser Standplatz.

Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-03-07 par Creuse Tourisme