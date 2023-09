Fête automnale Le bourg Fléré-la-Rivière, 1 octobre 2023, Fléré-la-Rivière.

Fléré-la-Rivière,Indre

Fête automnale à Fléré-La Rivière avec brocante, restauration et jus de pomme..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Le bourg

Fléré-la-Rivière 36700 Indre Centre-Val de Loire



Autumn festival in Fléré-La Rivière with flea market, catering and apple juice.

Fiesta de otoño en Fléré-La Rivière con mercadillo, comida y zumo de manzana.

Herbstfest in Fléré-La Rivière mit Flohmarkt, Essen und Apfelsaft.

