Café de l’espace – Atelier Court-métrage Le Bourg Flayat, mercredi 28 février 2024.

Flayat Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28

ATELIER COURT-METRAGE

Tu te sens l’âme d’un grand réalisateur ou bien tu as toujours rêvé de briller devant la caméra?

Ces ateliers vont te permettre de découvrir comment on réalise un film.

Le premier sera consacré au storyboard et le deuxième au tournage du film.

à partir de 5 ans, sur réservations!

EUR.

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par Creuse Tourisme