Café de l’espace : La Jarry Le Bourg Flayat, vendredi 19 janvier 2024.

Flayat Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 21:00:00

fin : 2024-01-19

Café de l’Espace – LA JARRY

LA JARRY c’est LE groupe de Rock Alternatif qui chante en Français ! La JARRY sillonne les routes de France, Canada, Suisse, Belgique et désormais les plus grands festivals (printemps de Bourges, Francofolies, Aluna, etc.) pour le plus grand plaisir des spectateurs. Car le carburant de la JARRY c’est AVANT TOUT LA SCENE

Petite restauration sur place

Café de l’Espace – LA JARRY

LA JARRY c’est LE groupe de Rock Alternatif qui chante en Français ! La JARRY sillonne les routes de France, Canada, Suisse, Belgique et désormais les plus grands festivals (printemps de Bourges, Francofolies, Aluna, etc.) pour le plus grand plaisir des spectateurs. Car le carburant de la JARRY c’est AVANT TOUT LA SCENE

Petite restauration sur place

.

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par Marche et Combraille en Aquitaine