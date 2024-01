Café de l’espace : Soirée Salsa/Paëlla Le Bourg Flayat, vendredi 12 janvier 2024.

Flayat Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 19:30:00

fin : 2024-01-12

Café de l’Espace LES CONCERTS

Tu as le rythme caliente dans la peau ?! Ou pas ?! Peu importe ! Viens chauffer le dance floor du Café au son de la Salsa/Bachata et autres musiques endiablées ! Au menu, paëlla party et initiation aux danses latines jusqu’à épuisement.

Ouverture du bar à 19h30 ; initiation à partir de 20h30.

Tarif repas + soirée dansante : 14€ / Tarif soirée dansante uniquement : 4€

.

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par Marche et Combraille en Aquitaine