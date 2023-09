Café de l’espace – Les adultes – Exposé-Discussion Le Bourg Flayat, 3 novembre 2023, Flayat.

Flayat,Creuse

Café de l’Espace LES ADULTES

La montagne Limousine dans la Résistance : un haut-lieu du Maquis

Exposé-discussion

20h – Prix Libre.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Café de l’Espace ADULTS

The Limousin mountains in the Resistance: a Maquis stronghold

Lecture and discussion

8pm – Free Price

Café de l’Espace ADULTOS

Los montes Lemosinos en la Resistencia: un bastión del Maquis

Conferencia y debate

20:00 h – Precio libre

Café de l’Espace LES ADULTES

Das Limousin-Gebirge im Widerstand: eine Hochburg des Maquis

Vortrag-Diskussion

20 Uhr – Freier Preis

Mise à jour le 2023-09-21 par Marche et Combraille en Aquitaine