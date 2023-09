Café de l’espace – En famille- Contes Halloween Le Bourg Flayat Catégories d’Évènement: Creuse

Flayat Café de l’espace – En famille- Contes Halloween Le Bourg Flayat, 18 octobre 2023, Flayat. Flayat,Creuse Café de l’Espace EN FAMILLE Contes Halloween avec Merline l’Enchanteuse

14h30 – 3€ – Sur réservation!.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . EUR.

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Café de l’Espace EN FAMILLE Halloween tales with Merline l’Enchanteuse

14h30 – 3? – Reservations required! Café de l’Espace EN FAMILLE Cuentos de Halloween con Merline la Encantadora

14h30 – 3? – Reserva obligatoria Café de l’Espace EN FAMILLE Halloween-Märchen mit Merline der Zauberin

