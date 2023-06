Café de l’espace -Les concerts – : Blondin et la bande des terriens (chanson festives) Le Bourg Flayat, 29 septembre 2023, Flayat.

Flayat,Creuse

Blondin et la bande des terriens (chanson festives) – 4/6€ – Foodtruck

De la chanson française rock festive, une rythmique puissante énergique des guitares rugueuses, un accordéon inventif… Blondin aime vivre sur scène, ça s’entend et ça se voit. Au contact du public, c’est une véritable dynamique qui se développe « contagieuse » créatrice de bonne humeur… BLONDIN : un groupe solide qui ne se prend pas au sérieux. A découvrir/….

2023-09-29 à ; fin : 2023-09-29 . EUR.

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Blondin et la bande des terriens (festive songs) – 4/6? – Foodtruck

Festive French chanson-rock, a powerful, energetic rhythm, rough guitars and an inventive accordion… Blondin loves to live on stage, and you can hear and see it. In contact with the audience, a real dynamic develops that is « contagious » and creates good humor… BLONDIN: a solid band that doesn’t take itself too seriously. To discover/…

Blondin et la bande des terriens (canciones festivas) – 4/6? – Foodtruck

Chanson rock francés festivo, un ritmo potente y enérgico, guitarras ásperas y un acordeón inventivo… A Blondin le encanta vivir el escenario, se oye y se ve. En contacto con el público, se desarrolla una verdadera dinámica « contagiosa » que crea buen humor… BLONDIN: un grupo sólido que no se toma demasiado en serio a sí mismo. Para descubrir/…

Blondie und die Erdbande (Festliche Lieder) – 4/6? – Foodtruck

Festlicher französischer Chanson-Rock, ein kraftvoller, energiegeladener Rhythmus, raue Gitarren, ein erfinderisches Akkordeon… Blondin liebt das Leben auf der Bühne, das hört und sieht man. Im Kontakt mit dem Publikum entwickelt sich eine echte Dynamik, die « ansteckend » ist und für gute Laune sorgt… BLONDIN: Eine solide Band, die sich selbst nicht zu ernst nimmt. Zu entdecken/…

Mise à jour le 2023-06-19 par Creuse Tourisme