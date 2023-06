Café de l’espace – Les concerts – : Soirée raclette avec Cool and Ruff Sound Le Bourg Flayat, 11 août 2023, Flayat.

Flayat,Creuse

Soirée raclette avec Cool and Ruff Sound – Repas sur réservation 12€ avec un verre de vin – Soirée Prix libre

Et pourquoi pas une raclette en été ? Viens te remplir le ventre au café de l’espace ! Par la suite, le Cool and Ruff Sound viendra avec une sélection 100% vinyle, retour aux roots ! Du Ska des origines au reggae des années 80. Soyez prêts à skanker sur la musique de l’âge d’or de la musique jamaïcaine..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . .

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Raclette evening with Cool and Ruff Sound – Meal on reservation 12? with a glass of wine – Evening Free price

How about a raclette in summer? Come and fill your belly at the café de l’espace! Afterwards, Cool and Ruff Sound will be on hand with a 100% vinyl selection, back to the roots! From early Ska to 80s reggae. Get ready to skank to the music of Jamaica’s golden age.

Noche de raclette con sonido Cool y Ruff – Comida en la reserva 12? con una copa de vino – Noche Precio libre

¿Qué tal una raclette en verano? ¡Ven a llenar la barriga en el café de l’espace! Después, Cool and Ruff Sound estará presente con una selección de vinilos al 100%, ¡de vuelta a las raíces! Desde el ska más antiguo hasta el reggae de los 80. Prepárate para bailar al ritmo de la música de la época dorada de la música jamaicana.

Raclette-Abend mit Cool and Ruff Sound – Essen auf Vorbestellung 12? mit einem Glas Wein – Abendveranstaltung Preis frei

Wie wäre es mit einem Raclette im Sommer? Komm und füll deinen Bauch im Café de l’espace! Anschließend kommt der Cool and Ruff Sound mit einer Auswahl an 100% Vinyl, zurück zu den Roots! Vom Ska der Ursprünge bis zum Reggae der 80er Jahre. Machen Sie sich bereit, zu der Musik aus dem goldenen Zeitalter der jamaikanischen Musik zu skanken.

Mise à jour le 2023-06-19 par Creuse Tourisme