Café de l’espace – Les concerts – : The K (Rock) Le Bourg Flayat, 4 août 2023, Flayat.

Flayat,Creuse

The K (rock) – 4/6€ – Foodtruck

Après deux années de quasi-absence, le trio ardent the K nous revient avec un nouvel album prévu pour le printemps 2020. Un disque annoncé comme le brulot d’un groupe entrant sa phase de maturité mais dont les membres n’ont pas encore pris le temps de s’assagir, maniant l’ironie comme seule arme face à la vacuité ambiante..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



After a two-year hiatus, fiery trio the K are back with a new album due for release in spring 2020. The album is billed as the blistering output of a band entering its maturity phase, but whose members have yet to settle down, wielding irony as their only weapon in the face of ambient vacuity.

Tras un paréntesis de dos años, el ardiente trío The K regresa con un nuevo álbum que saldrá a la venta en la primavera de 2020. El álbum se anuncia como la producción abrasadora de una banda que entra en su fase de madurez, pero cuyos miembros aún no han sentado la cabeza, esgrimiendo la ironía como única arma frente a la vacuidad reinante.

Nach zwei Jahren fast völliger Abwesenheit meldet sich das feurige Trio the K mit einem neuen Album zurück, das im Frühjahr 2020 erscheinen soll. Das Album wird als Brulot einer Band angekündigt, die sich in der Reifephase befindet, deren Mitglieder sich aber noch nicht die Zeit genommen haben, ruhiger zu werden, und die Ironie als einzige Waffe gegen die herrschende Leere einsetzen.

