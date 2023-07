Café de l’espace – En famile- : Balade poétique Le Bourg Flayat, 29 juillet 2023, Flayat.

Flayat,Creuse

Balade poétique – Julien Dupoux

14h30- Prix Libre

Une balade poétique sur fond musical dans les rues et alentours du village de Flayat. Poésies entre espoir et mélancolie, réalistes ou surréalistes. Instruments divers..

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Poetry walk – Julien Dupoux

2:30 pm- Free price

A poetic stroll with a musical backdrop in and around the village of Flayat. Poetry between hope and melancholy, realistic or surreal. Various instruments.

Paseo poético – Julien Dupoux

14.30 h – Precio libre

Paseo poético con fondo musical por las calles y los alrededores del pueblo de Flayat. Poesía que va de la esperanza a la melancolía, del realismo al surrealismo. Varios instrumentos.

Poetischer Spaziergang – Julien Dupoux

14.30 Uhr- Freier Preis

Ein poetischer Spaziergang mit musikalischer Untermalung durch die Straßen und die Umgebung des Dorfes Flayat. Gedichte zwischen Hoffnung und Melancholie, realistisch oder surrealistisch. Verschiedene Instrumente.

