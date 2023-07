Café de l’espace – En famille- : « La piste aux étoiles des soeurs Strogonov » – Cie les Vieilles Grues Sauvages Le Bourg Flayat, 15 juillet 2023, Flayat.

Flayat,Creuse

« La piste aux étoiles des soeurs Strogonov » – Cie les Vieilles Grues Sauvages

Spectacle de cirque – Prix libre

Elles viennent de loin avec leur étrange accent…

Ce sont trois soeurs qui sillonnent le monde à pied avec leur petit cirque et l’intention de ramener toutes les étoiles du ciel dans la prunelle de vos yeux. Les soeurs strogonov, Olga, Pétrel et Babakina sont respectivement trapéziste-équilibriste, conteuse-voltigeuse et jongleuse-clown. A la mort de leurs parents, elles décident de reprendre le cirque familiale et de recréer le spectacle à leur sauce (Strogonov)..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« La piste aux étoiles des soeurs Strogonov » – Cie les Vieilles Grues Sauvages

Circus show – Free price

They come from far away, with their strange accents…

They’re three sisters who criss-cross the world on foot with their little circus and the intention of bringing all the stars of the sky into the apple of your eye. The Strogonov sisters, Olga, Petrel and Babakina, are trapeze artist-balancing artist, storyteller-voltigeuse and juggler-clown respectively. When their parents die, they decide to take over the family circus and recreate the show in their own style (Strogonov).

« La piste aux étoiles des soeurs Strogonov » – Cie les Vieilles Grues Sauvages

Espectáculo de circo – Precio libre

Vienen de lejos con sus extraños acentos…

Son tres hermanas que recorren el mundo a pie con su pequeño circo y la intención de traerse todas las estrellas del firmamento en la niña de sus ojos. Las hermanas Strogonov, Olga, Petrel y Babakina, son respectivamente trapecista y equilibrista, cuentacuentos y equilibrista y malabarista y payasa. Cuando mueren sus padres, deciden hacerse cargo del circo familiar y recrear el espectáculo a su manera (Strogonov).

« Die Sternenpiste der Strogonow-Schwestern » – Cie les Vieilles Grues Sauvages

Zirkusvorstellung – Freier Preis

Sie kommen von weit her mit ihrem seltsamen Akzent…

Sie sind drei Schwestern, die mit ihrem kleinen Zirkus zu Fuß die Welt bereisen und die Absicht haben, alle Sterne des Himmels in euren Augapfel zu holen. Die strogonov-Schwestern Olga, Pétrel und Babakina sind jeweils eine Trapez-Ausgleichsartistin, eine Märchen-Voltigiererin und eine Jonglier-Clownin. Nach dem Tod ihrer Eltern beschließen sie, den Familienzirkus zu übernehmen und die Show nach ihren Vorstellungen (Strogonov) neu zu gestalten.

