Café de l’espace -Les concerts – : Guerilla poubelle (Punk/rock) Le Bourg Flayat, 13 juillet 2023, Flayat.

Flayat,Creuse

Guerilla poubelle (punk/rock) – 4/6€ – Foodtruck

GUERILLA POUBELLE ne le crie pas en vain : « Nulle part c’est chez moi ». Plus de mille concerts en attestent , donnés du Brésil au Canada, du Japon aux Etats-Unis. Et sur toutes les routes de France, du rade de campagne aux plus grandes scènes. GUERILLA POUBELLE n’utilise pas non plus la notion d’existentialisme dans ses textes pour faire le malin. Son punk rock pessimiste contrebalancé de DIY plein d’espoir remettent l’être humain au centre. Les chansons de GUERILLA POUBELLE réfléchissent sur ce monde de malade du manque de compassion. On est chez soi à un concert de GUERILLA POUBELLE..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



GUERILLA POUBELLE never shouts it in vain: « Nowhere is home ». Over a thousand concerts attest to this, from Brazil to Canada, Japan to the USA. And on all the roads of France, from country roads to the biggest stages. Nor does GUERILLA POUBELLE use the notion of existentialism in their lyrics as a way of showing off. Their pessimistic punk rock, counterbalanced by hopeful DIY, puts the human being back at the center. GUERILLA POUBELLE’s songs reflect on a world sick with a lack of compassion. You’re at home at a GUERILLA POUBELLE concert.

GUERILLA POUBELLE no lo gritan en vano: « Nowhere is home ». Más de mil conciertos lo atestiguan, de Brasil a Canadá, de Japón a Estados Unidos. Y en todas las carreteras de Francia, desde los caminos rurales hasta los mayores escenarios. GUERILLA POUBELLE no utiliza la noción de existencialismo en sus letras sólo para presumir. Su punk rock pesimista contrarrestado por un bricolaje esperanzador vuelve a poner al ser humano en el centro. Las canciones de GUERILLA POUBELLE reflexionan sobre un mundo enfermo de falta de compasión. En un concierto de GUERILLA POUBELLE te sentirás como en casa.

Guerilla Müll (Punk/Rock) – 4/6? – Foodtruck

GUERILLA POUBELLE schreit es nicht umsonst: « Nirgendwo ist mein Zuhause ». Mehr als tausend Konzerte von Brasilien bis Kanada, von Japan bis in die USA zeugen davon. Und auf allen Straßen Frankreichs, von der Landstraße bis zu den größten Bühnen. GUERILLA POUBELLE verwendet in ihren Texten auch nicht den Begriff des Existenzialismus, um klug zu wirken. Ihr pessimistischer Punkrock, der mit hoffnungsvollem DIY konterkariert wird, stellt den Menschen wieder in den Mittelpunkt. Die Lieder von GUERILLA POUBELLE reflektieren über diese Welt, die krank ist vom Mangel an Mitgefühl. Bei einem Konzert von GUERILLA POUBELLE ist man zu Hause.

